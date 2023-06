Mbrojtja e Shalës vazhdon edhe sot me kundra-pyetje për dëshmitarin e shtatë Në Dhomat e Specializuara të Kosovës në Hagë po vazhdon gjykimi kundër Pjetër Shalës, me intervistimin e dëshmitarit të shtatë të Zyrës së Prokurorit të Specializuar (ZPS). Gjatë kësaj seance, mbrojtja e të akuzuarit po vazhdon parashtrimin e kundra-pyetjeve të saj, e cila me kërkesë po të saj ka vijuar të jetë e mbyllur për…