Mbrojtja e Bahtijarit kundërshton bashkimin e aktakuzës me atë të Haxhi Shalës

Mbrojtja e Ismet Bahtjarit, përmes avokatit Felicity Gerry KC ka dorëzuar pranë Dhomave të Specializuara të Kosovës (DhSK) në Hagë një mocion me anë të së cilit ka kundërshtuar bashkimin e çështjeve “Bahtijari dhe Januzi” me atë të Haxhi Shalës.

Në mocionin e 23 janarit 2024 Gerry KC ka kërkuar nga gjyqtari i vetëm që të refuzojë mocionin e ZPS-së për bashkimin e dy çështjeve.

“Mocioni për bashkim kundërshtohet”, thuhet në parashtrimet e mbrojtjes së Bahtijarit.

Në parashtrimet e veta, Gerry KC ka thënë se në këtë rast ekzistojnë mangësi procedurale.

“Përveç nevojës për avokat për z. Bahtijari që të ketë mundësinë e duhur për t’i shqyrtuar të gjitha provat, ekzistojnë mangësi procedurale themelore si në vijim: Asnjë material i ri dëshmues nuk është paraqitur për të mbështetur një aplikim të Rregullës 86(9) në lidhje me akuzat e pakonfirmuara. Kjo nga ana tjetër do të thotë se kërkesat e Rregullës 89 nuk mund të përmbushen”, thuhet në këtë parashtrim.

Sipas Gerry KC asnjë material provues nuk është paraqitur duke aplikuar njërën prej rregullave të kësaj gjykate që përcakton paraqitjen e materialit provues.

“Asnjë material provues nuk është paraqitur për të mbështetur një aplikim të Rregullës 86(3): Përmbledhja e ZPS-së i referohet materialeve të zbuluara, por jo materialeve dëshmuese që do të thotë se nuk është në përputhje me Rregullën 86(3)(a). Meqenëse skica duhet të jetë “një skicë e detajuar që demonstron rëndësinë e secilit artikull të materialit dëshmues për secilin pretendim, me referencë të veçantë për sjelljen e të dyshuarit në lidhje me krimin(et) e supozuar”, mocioni i ZPS-së nuk është gjithashtu në përputhje me Rregullën. 86(3)(b). Kjo nga ana tjetër do të thotë se kërkesat e Rregullës 89 nuk mund të përmbushen”, thuhet tutje.

Gerry KC në parashtrimet e tij ka thënë se nga parashtresat e Januzit kuptohet se mocioni i ZPS-së për bashkimin e çështjeve mbështetet në prova konfidenciale për të cilat ka kontest të pazgjidhur në çështjen “Bahtjari dhe Januzi”.

“Përveç kësaj, nga parashtresat e avokatit të Januzit për këtë mocion kuptohet se mocioni i ZPS-së për bashkim mbështetet në prova të cilat janë konfidenciale dhe për të cilat ka kontest të pazgjidhur në rastin KSC-BC-2023-10. Çështja e bashkimit nuk mund të përcaktohet si duhet pa zgjidhjen e asaj kontesti mbi të cilën z. Bahtijari miraton të njëjtat argumente si Januzi”, thuhet në parashtrimet e avokatit Gerry KC, shkruan Betimi për Drejtësi.

Zyra e Prokurorit të Specializuar (ZPS) ka dorëzuar me 12 janar aktakuzën e përbashkët për çështjen gjyqësore të Sabit Januzit dhe Ismet Bahtjarit dhe atë të Haxhi Shalës.

Në njoftimin që kanë bërë DhSK-ja thuhet se aktakuza e përbashkët për këto dy çështje është konfidenciale.

Ndryshe, në konferencën e tretë me radhë mbi ecurinë e çështjes ndaj Ismet Bahtijarit dhe Sabit Januzit, gjykatësi i procedurës paraprake Nicolas Guillou, kishte nxjerrë një urdhër gojor, ku ZPS-në e urdhëroi që aktakuzën e përbashkët ndaj Bahtijarit, Januzit dhe Haxhi Shalës, ta dorëzojë jo më vonë se 12 janari