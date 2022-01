Mbrojtësi i Sevillas i bën kërkesë klubit që ta lirojnë t’i bashkohet skuadrës angleze

Braziliani i ka shkruar një kërkesë për transferim për t’ia dërguar menaxherit dhe presidentit të klubit pasi Newcastle kishte paraqitur një ofertë për të në fillim të këtij muaji.

Sevilla është e gatshme të bëjë biznes me Newcastle me çmimin e duhur, por “Magpies” nuk do të paguajnë shumën e lartë për 28-vjeçarin dhe kanë edhe të tjerë objektiva për qendërmbrojtës.

Klubi i Premier League ka një interes të fortë për Benoit Badiashile, por një marrëveshje për mbrojtësin e Monacos tani duket e pamundur pasi ai pësoi një dëmtim gjatë barazimit të skuadrës së tij me Nantes.

Një tjetër pengesë është çmimi i kërkuar i Monacos, me skuadrën e Ligue 1 që kërkon një tarifë prej 60 milionë euro për 20-vjeçarin. /Lajmi.net/