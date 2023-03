Mbrojtësi i Leeds United i shpëton lëndimit të rëndë pas ndërhyrjes “horror” nga kundërshtari

Mbrojtësi i Leeds United, Ayling i ka shpëtuar një lëndimi të rëndë në ndeshjen kundër Wolves, të cilën ekipi ku bën pjesë ai e fitoi 2:4 në Premierligë.

Ylli i Wolves, Jonny Otto është përjashtuar me karton të kuq pas ndërhyrjes së rëndë në Ayling në minutën e 84-të, shkruan lajmi.net.

Otto e goditi në pjesën e poshtme të këmbës lojtarin e Leeds United, Ayling.

Gjyqtari kryesor i ballafaqimit fillimisht e ndëshkoi me karton të verdhë Otton, por pas rishikimit me VAR, ai anuloi kartonin e verdhë për të ndëshkuar me karton të kuq direkt.

