Mbrojtësi ganez shënon dy autogola kur e kupton se loja ishte e kurdisur, përjashtohet nga çdo aktivitet i futbollit për 24 ndeshje

Hashim Musah është dënuar me 24 ndeshje mos lojë për shkak të shënimit të dy autogolave qëllimisht pasi e kuptoi që ndeshja ishte e shitur.

Musah, që në atë kohë luante për Inter Allies, u inkuadrua nga baka rezervë për të shënuar dy autogola në 12’ minutat e fundit të ndeshjes.

Në fund të ndeshjes, skuadra e Ashanti Gold shënoi fitore me rezultat të thellë 7:0 kundër Inter Allies. Musah e pranoi pas ndeshjes se i kishte shënuar qëllimisht autogolat në një përpjekje për të prishur një skandal të kurdisjes së ndeshjeve, transmeton lajmi.net.

The craziest own goals ever in the history of football.

Ashgold 7 vs 0 Inter Allies. Ghana Premier League smh. pic.twitter.com/bM2LSc7fC9

— Saddick Adams (@SaddickAdams) July 19, 2021