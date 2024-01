Mbreti Charles do të shtrohet në spital pas problemeve me prostatë Mbreti Charles III pritet të shtrohet në spital javën e ardhshme për të trajtuar një komplikim me prostatë të zmadhuar. Pallati Buckingham ka thënë se gjendja e Mbretit është e mirë, por ai do t’i nënshtrohet një “procedure korrigjuese”. Ngjarjet publike të 75-vjeçarit do të shtyhen për një periudhë të shkurtër rikuperimi, ka thënë Pallati.…