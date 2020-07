Mbretëria e Bashkuar përdor drone për të dërguar testet e koronavirusit në ishujt e largët skocezë

Fondi i ri i Agjencisë Hapësinore në Mbretërinë e Bashkuar do të përdoret për të mbështetur dronët që ofrojnë komplete të testimit të koronavirusit në një ishull Skocez.

Skyports, filloi një gjyq dy-javor në maj me NHS Highland, i cili shërben një grup ishujsh në brigjet perëndimore të Skocisë, transmeton lajmi.net.

Teknologjia ishte në gjendje të shkurtojë kohën e dorëzimit midis Oban dhe Isle of Mull në rreth 15 minuta, në vend që të kalonte përmes rrugës dhe të merrte një kalim trageti 45-minutësh.

Një tjetër nga projektet që do të financohen, është një aplikacion që po zhvillohet për të ndihmuar bamirësit që mbështesin shëndetin mendor të të rinjve dhe mirëqenien.

Ai përdor komunikime satelitore dhe satelitët e vëzhgimit të Tokës për të shpërblyer të rinjtë me ‘shenjat’, të cilat do të lidhen me shpërblime, zbritje ose stimuj të tjerë, për të vepruar pozitivisht. /Lajmi.net/