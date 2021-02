Mbretëresha i zhvesh nga rolet e nderit Princin Harry dhe Meghan Markle një muaj para kohe

Princi Harry dhe Meghan Markle nuk do të kthehen si anëtarë të vijës së parë të fronit të Familjes Mbretërore gati një vit pasi u larguan nga detyra, tha sot Pallati i Buckinghamit.

Njoftimi dramatik u bë në një deklaratë të pallatit në mesditë sot, dhe tregon se si Çifti Sussex largohen për më shumë se një muaj para se shqyrtimi një-vjeçar i ‘Megxit’ do të përfundonte në 31 mars, shkruan DailyMail.

Duka dhe Dukesha e Sussex u larguan si mbretër të vijës së parë në mars të vitit 2020 për t’u larguar në ShBA, ku ata kanë nënshkruar marrëveshje me Spotify dhe Netflix që vlerësohet të vlejnë më shumë se 100 milionë funte, transmeton lajmi.net.

Të largohesh nga detyra si mbretërorë do të thotë gjithashtu që çifti, i cili tani jeton në një rezidencë prej 11 milionë funtesh në Montecito, Kaliforni, nuk do të jetë në gjendje të mbajë ushtrinë e tyre, Komonuelthin dhe disa patronime të tjera.

Vendimi u mor pas bisedave midis Princit Harry dhe anëtarëve të Familjes Mbretërore. Ajo sjell në një përfundim një javë mahnitëse në marrëdhëniet mbretërore midis Çiftit Sussex dhe Pallatit të Buckinghamit – dhe ndërsa gjyshi i Harryt, Duka i Edinburgut po trajtohet në Spitalin ‘King Edward VII’ në Londër.

Shoqatat ushtarake, të Komonuelthit dhe bamirësisë që do t’i kthehen Mbretëreshës janë: ‘Royal Marines’, ‘RAF Honington’, ‘Royal Navy Small Ships and Diving’, ‘The Queen’s Commonwealth Trust’, ‘The Rugby Football Union’, ‘The Rugby Football League’, ‘The Royal National Theatre’ dhe Shoqata e Universiteteve të Komonuelthit.

Harry dhe Meghan, të cilët zbuluan të dielën se po presin fëmijën e tyre të dytë, janë gati për një intervistë ‘intime’ në lidhje me jetën e tyre me Oprah Winfrey më 7 mars, të cilën CBS e njoftoi të hënën.

Një zëdhënës i Pallatit Buckingham tha në një deklaratë të lëshuar më 12.01 pasdite sot: “Duka dhe Dukesha e Sussex-it i kanë konfirmuar Madhërisë së saj Mbretëreshës se ata nuk do të kthehen si anëtarë të vijës së parë të Familjes Mbretërore”.

“Pas bisedave me Dukën, Mbretëresha ka shkruar duke konfirmuar se duke u larguar nga puna e Familjes Mbretërore nuk është e mundur të vazhdosh me përgjegjësitë dhe detyrat që vijnë me një jetë të shërbimit publik”.

“Emërimet e nderuara ushtarake dhe patronimet mbretërore të mbajtura nga Duka dhe Dukesha do të kthehen në Madhërinë e saj, përpara se të rishpërndahen midis anëtarëve tjerë të vijës së parë të Familjes Mbretërore”.

“Ndërsa të gjithë janë të trishtuar nga vendimi i tyre, Harry dhe Meghan mbeten anëtarë shumë të dashur të familjes”.

Një deklaratë u lëshua rreth tre minuta më vonë në 12.04 pasdite nga një zëdhënës i Harryt dhe Meghanit, dërguar partnerëve të tyre të besuar të medias Omid Scobie.

Aty thuhej: “Siç dëshmohet nga puna e tyre gjatë vitit të kaluar, Duka dhe Dukesha e Sussex-it mbeten të përkushtuar në detyrën dhe shërbimin e tyre ndaj Mbretërisë së Bashkuar dhe në të gjithë botën dhe kanë ofruar mbështetjen e tyre të vazhdueshme për organizatat që ata kanë përfaqësuar pavarësisht nga roli i tyre zyrtar. Të gjithë mund të jetojmë një jetë në shërbim. Shërbimi është universal”.

Menjëherë pas njoftimit, Unioni i Futbollit Rugby konfirmoi se Harry do të tërhiqej nga roli i tij si mbrojtës.

Një zëdhënës tha: “Ne do të dëshironim të falënderonim Princin Harry për kohën dhe përkushtimin e tij në RFU si në pozicionin e tij si Patron dhe Zëvendës Patron. RFU e ka vlerësuar shumë kontributin e tij në promovimin dhe mbështetjen e lojës”.

Dhe Teatri Kombëtar, bëri gjithashtu një status mbrojtës ndaj Meghan Markle, duke shkruar në Twitter: “Teatri Kombëtar është shumë mirënjohës për mbështetjen e ofruar nga Dukesha e Sussex-it gjatë gjithë kohës së patronazhit të saj”.

“Dukesha mbrojti punën tonë me komunitetet dhe të rinjtë në të gjithë Mbretërinë e Bashkuar dhe misionin tonë për ta bërë teatrin të arritshëm për të gjithë”.

“Siç ka deklaruar Pallati Buckingham, procesi i emërimit të një mbrojtësi të ri po vazhdon dhe do të shpallet në kohën e duhur”.

Ndërkohë Duka i Edinburgut po kalonte sot një ditë të katërt në spital për ‘vëzhgim dhe pushim’ pasi u pranua në fillim të kësaj jave pasi u ndje keq.

Philip u përshkrua se ishte në ‘gjendje të mirë shpirtërore’ pasi ai hyri i pa ndihmuar në Spitalin ‘King Edward VII’ në Londër të martën në mbrëmje, me këshillën e mjekut të tij.

Pallati Buckingham ka thënë se pranimi i mbretit 99-vjeçar ishte një ‘masë paraprake’.

Philip, i cili mbush 100 vjet më 10 qershor, është në spital për një arsye të panjohur, megjithëse nuk është i infektuar me coronavirus./Lajmi.net/