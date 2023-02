Mbrëmje shqiptarësh në Gjermani, këtu mund t’i shikoni meçet e boksierëve Sonte na pret një natë fantastike e mbushur me boks kualitativ. Në mbrëmjen e sotme, shumë boksierë shqiptarë do të ndeshen në Audi Dome të Munichut, ku do të na dhurojnë emocione si zakonisht. Meçi kryesor i mbrëmjës është ai mes Haxhi Krasniqit dhe Timour Kharkohev, teksa në plan program për tu ndeshur janë edhe…