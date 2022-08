Mbrëmë i dështoi koncerti në Prishtinë, Unikkatil paralajmëron “me e kallë” Prizrenin

Artistët shqiptarë këtë periudhë po vazhdojnë me koncerte brenda dhe jashtë vendit.

E mbrëmë rep-artisti shqiptar Unikkatil kishte paraparë të mbante një koncert në Klan Arena, shkruan lajmi.net.

Shkak i numrit të vogël të pjesëmarrësve, artisti nuk doli në skenë dhe koncerti u anulua.

Ndërsa sot reperi me anë të një postimi në Instagram tregoi se sonte do të përformojë në Prizren, ku paralajmëroi se do e ‘kallë’ atje.

“Sonte, menzi presim Prizrenin me e kallë”, shkroi ai. /Lajmi.net/