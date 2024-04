​Mblidhet materiali zgjedhor në Leposaviq

Pak pas orës 19:00, atëherë edhe kur u mbyllën qendrat e votimit në Leposaviq, ka nisur bartja e materialit të votimit.

Sipas të dhënave nga KKZ, numri i qytetarëve që kanë votuar deri në ora 15:00 në komunën e Leposaviqit ka qenë 122 nga mbi 13 mijë sa kishin të drejtë, në tetë qendra votimi.

Për shkarkim të kryetarëve duhet të ketë së paku 50 për qind plus një votues me të drejte vote, në secilën nga katër komunat.

Komisioni Qendror Zgjedhor (KQZ) ka hedhur poshtë mundësinë e falsifikimit të votave dhe shkeljen e mundshme të privatësisë gjatë procesit të votimit sot në katër komunat veriore.

Zëdhënësi Valmir Elezi ka thënë se vendosja e kabinave dhe kamerave do ta pamundësojë fotografimin e votës dhe nuk e cenon fshehtësinë e saj.

Ai ka theksuar se i gjithë procesi i votimit nuk monitorohet nga KQZ dhe se filmimet e kamerave do të shkatërrohen së bashku me materialin zgjedhor në rast se nuk do të ketë kërkesa nga institucionet.

Ndryshe, sot banorët e Leposaviqit, Zubin Potokut, Zveçanit dhe Mitrovicës së Veriut kishin rastin të vendosin pro apo kundër largimit të kryetarëve të këtyre komunave, pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve verifikoi nënshkrimet e qytetarëve në peticionet e mbledhura nga mesi i muajit janar.

Partia më e madhe e serbëve në Kosovë Lista Serbe, e cila mbështetet nga Beogradi, ka ftuar për bojkot të këtyre zgjedhje.

KQZ do të mbajë konferencën e radhës në ora 19:30, ku do të del me ecurinë e procesit e votimit në tërësi.