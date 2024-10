Mblidhet Kryesia e Kuvendit, ky është rendi i ditës Kryesia e Kuvendit të Kosovës do të mblidhet sot për të vendosur lidhur me seancën e radhës si edhe rendin e ditës. Sot do të mblidhet Kryesia e Kuvendit. Mbledhja pritet të filloj në orën 11:00. Rendi i ditës: I Miratimi i procesverbaleve të mbledhjeve të mëparshme të Kryesisë së Kuvendit, II Pika e papërfunduar…