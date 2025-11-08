Mblidhet KQZ-ja, pritet të miratohet Plani Operacional për ditën e zgjedhjeve

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të mblidhet sot. Sot pritet të shqyrtohet dhe miratohet Plani Operacional për ditën e zgjedhjeve. Po ashtu do të bëhet shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimit të KOZ-it për shtyrjen e afatit.

Lajme

