Mblidhet KQZ-ja, ky është rendi i ditës
Komisioni Qendror Zgjedhor do të zhvillojë sot mbledhjen e radhës. Në kuadër të pikave të rendit të ditës është edhe shqyrtimi i aplikimeve për vëzhgues dhe media. Rendi i ditës: Hyrje: z. Kreshnik Radoniqi, Kryesues i mbledhjes së KQZ-së; Këshillat e KQZ 2.1. Këshilli për Operacione Zgjedhore; 2.1.1. Shqyrtimi dhe miratimi i autorizimit të stafit…
Lajme
Komisioni Qendror Zgjedhor do të zhvillojë sot mbledhjen e radhës.
Në kuadër të pikave të rendit të ditës është edhe shqyrtimi i aplikimeve për vëzhgues dhe media.
Rendi i ditës:
- Hyrje: z. Kreshnik Radoniqi, Kryesues i mbledhjes së KQZ-së;
- Këshillat e KQZ
2.1. Këshilli për Operacione Zgjedhore;
2.1.1. Shqyrtimi dhe miratimi i autorizimit të stafit për tërheqjen e dërgesave nga kutitë postare
jashtë Kosovës;
2.1.2. Shqyrtimid dhe miratimi i rekomandimit për zëvendësimin dhe emërimin e anëtarit të KKZ-së,
komuna Zubin Potok nga radhët e subjektit politik ZA SLOBODU PRAVDU I OPSTANAK
2.1.3. Shqyrtimi dhe miratimi i rekomandimit për emërimin e anëtarëve të KVV-ve dhe Ekipeve të
numërimit në QKN, për Zgjedhjet e parakohshme për Kuvendin e Republikës së Kosovës 2025
- Të ndryshme../Lajmi.net/