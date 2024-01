Mblidhet Komisioni Hetimor Parlamentar për rezervat shtetërorë, diskutohet rreth angazhimit të ekspertëve Gjatë ditës së sotme pritet të mblidhet Komisioni Hetimor Parlamentar i cili është formuar në lidhje me procedurat për furnizimin dhe menaxhimin me rezervat shtetërore. Në këtë mbledhje do të diskutojë rreth angazhimit të ekspertëve. Mbledhja që pritet të nisë nga ora 13:00. Theksojmë gjatë vitit të kaluar janë ngritur dyshime për keqpërdorim dhe abuzim…