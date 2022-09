Mblidhet Komisioni Ad-Hoc për Reformën Zgjedhore në Kosovë Sot do të mbahet mblidhet Komisioni Ad-Hoc për Reformën Zgjedhore në Kosovë Në këtë mbledhje do të bëhet shqyrtimi i Planit të punës së Komisionit, kërkesa për buxhetin e Komisionit dhe shqyrtimi i termave të referencës për Grupin Këshillëdhënës. Ndryshe muaj më parë me 71 vota për, asnjë kundër dhe një abstenim Kuvendi i Kosovës…