Mblidhen katër komisione parlamentare, ky është rendi ditës

Sot është paraparë që të mblidhen katër komisione parlamentare.

Komisioni për Arsim, Shkencë, Teknologji, Inovacion, Kulturё, Rini dhe Sport

Rendi i ditës:

1. Miratimi i rendit të ditës;

2. Miratimi i procesverbalit të mbledhjes së mbajtur me 14.05.2024;

3. Shqyrtimi i Projektligjit nr.08/L-264 për Rininë;

4. Shqyrtimi i Projektligjit Projektligjit nr.08/L-277 për Sport;

5. Shqyrtimi i raportit me rekomandime për mbikëqyrjen e zbatimit të Ligjit nr.05/L-90 për Sponzorizime në fushën e Kulturës, Rinisë dhe Sportit i ndryshuar dhe plotësuar me Ligjin nr. 06/L-116.

6. Të ndryshme.

Vendi: N204
Koha: 10:00
21/05/2024
Mbledhja e komisionit

Komisioni për Ekonomi, Industri, Ndërmarrësi dhe Tregti