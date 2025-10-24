Mbledhje elektronike- Qeveria në detyrë ndan 10 mijë euro për organizatën FLOSSK
Qeveria e Kosovës ka mbajtur të enjten mbledhje elektronike. Në njoftim bëhet e ditur ndarë mjete financiare në shumë prej 10,000 mijë euro me qëllim të promovimit të vendit, për organizatën FLOSSK — Free Libre Open Source Software Kosova, për edicionin e 10-të të Konferencës “Software Freedom Kosova (SFK)”, e cila do të mbahet më…
Lajme
Qeveria e Kosovës ka mbajtur të enjten mbledhje elektronike.
Në njoftim bëhet e ditur ndarë mjete financiare në shumë prej 10,000 mijë euro me qëllim të promovimit të vendit, për organizatën FLOSSK — Free Libre Open Source Software Kosova, për edicionin e 10-të të Konferencës “Software Freedom Kosova (SFK)”, e cila do të mbahet më 24 – 26 tetor 2025 në FIEK, Prishtinë.
Qeveria në detyrë e Republikës së Kosovës po ashtu ka aprovuar Raportin Nëntëmujor të Buxhetit të Republikës së Kosovës për vitin 2025.