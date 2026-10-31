Mbledhja e Këshillit të Përgjithshëm të VV-së, a mund të ketë ndryshim të kryetarit? – Kjo është përgjigja e Albulena Haxhiut

Lëvizja Vetëvendosje ka mbledhur Këshillin e Përgjithshëm, ku ndër temat e diskutimit janë edhe zhvillimet e fundit politike dhe procesi i ardhshëm zgjedhor. Para mbledhjes, kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, e pyetur nga gazetarja Qëndresa Bellagoshi nëse mund të ketë ndryshim të kryetarit të Vetëvendosjes, ka deklaruar se nuk sheh asnjë arsye që partia të…

Lajme

31/10/2026 12:59

Lëvizja Vetëvendosje ka mbledhur Këshillin e Përgjithshëm, ku ndër temat e diskutimit janë edhe zhvillimet e fundit politike dhe procesi i ardhshëm zgjedhor.

Para mbledhjes, kryetarja e Kuvendit, Albulena Haxhiu, e pyetur nga gazetarja Qëndresa Bellagoshi nëse mund të ketë ndryshim të kryetarit të Vetëvendosjes, ka deklaruar se nuk sheh asnjë arsye që partia të ndërmarrë një hap të tillë.

Ajo theksoi se kryetari i VV-së gëzon mbështetjen më të madhe qytetare dhe është personi më i votuar në Republikën e Kosovës.

“Është e rëndësishme që të fillojmë një proces të mirë zgjedhor. Kryetari i VV-së ka mbështetjen më të madhe qytetare. Nuk shoh asnjë arsye që VV-ja të bëjë diçka në këtë drejtim, pasi është personi më i votuar në Republikën e Kosovës”, u shpreh Haxhiu.

Ajo bëri të ditur gjithashtu se do t’i njoftojnë për vendimet e marra pas mbledhjes së Këshillit të Përgjithshëm.

Artikuj të ngjashëm

October 31, 2026

“Manhatani i Prishtinës” po kundërmon nga era, që 15 ditë nuk...

October 31, 2026

Arrestohet drejtori i Spitalit të Mitrovicës, Gëzim Berisha dyshohet se kërcënoi...

October 31, 2026

AUV asgjëson mbi 5.5 tonë misër nga Serbia, u konstatua nivel...

October 30, 2026

Pasiguria gjeopolitike dhe tensionet tregtare, Kanadaja dhe BE-ja krijojnë aleancë të...

October 29, 2026

Zgjedhjet në Izrael: Blloku i Netanyahut prin me 53 ulëse, partitë...

October 29, 2026

Rrëzohet helikopteri ushtarak italian në Bosnjë, raportohen viktima dhe të plagosur...

Lajme të fundit

“Manhatani i Prishtinës” po kundërmon nga era, që...

Arrestohet drejtori i Spitalit të Mitrovicës, Gëzim Berisha...

AUV asgjëson mbi 5.5 tonë misër nga Serbia,...

Bejta me veprim të pazakontë në mëngjes, futet në dush me syze