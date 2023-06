Mbledhja e dy qeverive në Gjakovë, dalin detajet e agjendës E mërkura e 14 qershorit do të bëjë bashkë qeveritë e dy vendeve, Shqipërisë dhe Kosovës. Ndërsa ky do të jetë takimi i parë i kryeministrave Albin Kurti dhe Edi Rama pas propozimit të këtij të fundit të një drafti për Asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Sipas agjendës, takimet do të nisin…