Mbillen fidane në Ditën Ndërkombëtare të Biodiverzitetit

Me qëllim të promovimit të zhvillimit të qëndrueshëm dhe mjedisit të pastër, Zyra e Koordinatores Zhvillimore të OKB-së, së bashku me Komunën e Obliliqit dhe “Let’s do it Kosova” organizojnë aktivitet të mbjelljes së fidanëve në Ditën Ndërkombëtare të Biodiverzitetit.