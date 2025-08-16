“Mbijetesa e tyre është përgjegjësi e përbashkët” – Përparim Rama iu ofron mbështetje bizneseve në Prishtinë
Kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, ka shprehur mbështetje të plotë për bizneset lokale që po përballen me vështirësi serioze si pasojë e liberalizimit të tregut të energjisë elektrike në Kosovë.
Sipas Ramës, mënyra dhe ritmi i zbatimit të kësaj reforme po vendosin një barrë të rëndë mbi sektorin privat një shtyllë kyçe e ekonomisë së vendit.
“Prishtina nuk do të qndrojë duarkryq ndërsa bizneset tona rrezikojnë të mbyllen,” tha kryetari Rama, duke theksuar se ky është një moment kritik që kërkon reagim të menjëhershëm dhe të koordinuar, raporton lajmi.net
Ai shtoi se edhe pse reforma energjetike mund të jetë e nevojshme për qëndrueshmëri afatgjatë, ajo nuk mund të bëhet në dëm të bizneseve që mbajnë gjallë ekonominë lokale.
Postimi i plotë:
DEKLARATË NGA KRYEQYTETI PËR MBËSHTETJEN E BIZNESEVE LOKALE GJATË KALIMIT NË TREGUN E LIBERALIZUAR TË ENERGJISË!
Në informatat e zhvillimeve të fundit lidhur me liberalizimin e tregut të energjisë elektrike në Kosovë, Komuna e Prishtinës qëndron fuqishëm përkrah bizneseve tona lokale, të mëdha e të vogla, të cilat po përballen me sfida të paprecedentë për shkak të rritjes së kostove të energjisë dhe kërcënimeve për shkëputje nga rrjeti.
E kuptojmë se reforma në tregun e energjisë mund të jetë e nevojshme për qëndrueshmëri afatgjatë, por mënyra dhe ritmi i zbatimit aktual po vendosin barrë të padrejtë mbi shtyllën kurrizore të ekonomisë sonë. Bizneset nuk janë thjesht njësi ekonomike, ato janë punëdhënës, inovatorë dhe ndërtues të komunitetit. Mbijetesa e tyre është përgjegjësi e përbashkët.
Prandaj, i bëjmë thirrje Qeverisë Qendrore që:
📢Të zbatojë një fazë kalimtare drejt tregut të liberalizuar, duke u dhënë bizneseve kohë te mjaftueshme për t’u përshtatur dhe për të siguruar kontrata të drejta.
📢Të pezullojë kërcënimet për shkëputje, derisa të krijohet një kornizë mbështetëse gjithëpërfshirëse.
📢Të angazhohet në dialog të hapur me udhëheqësit komunalë, odat ekonomike dhe përfaqësuesit e bizneseve për të bashkëkrijuar një rrugë të qëndrueshme përpara.
Në të njëjtën kohë, Prishtina do të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për të:
📢Themeluar një Task Forcë për Qëndrueshmërinë e Bizneseve, për të vlerësuar dobësitë energjetike dhe për të propozuar zgjidhje lokale.
📢Eksploruar bashkëpunime energjetike komunale dhe nisma për energji të ripërtëritshme për të ulur varësinë nga tregjet e paqëndrueshme.
📢Ofruar lehtësime tatimore të përkohshme dhe grante emergjente për bizneset më të prekura nga tranzicioni.
Apelojmë për unitet, transparencë dhe ndjeshmëri në përballimin e këtij momenti kritik. Prishtina nuk do të qëndrojë duarkryq ndërsa bizneset tona rrezikojnë të mbyllen.
Së bashku, mund të ndërtojmë një të ardhme energjetike më të qëndrueshme dhe më të drejtë./Lajmi.net/