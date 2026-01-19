Mbi tri orë në takim, çfarë po ndodh në mbledhjen e kryesisë së LDK-së?

Janë bërë mbi tri orë nga fillimi i mbledhjes së kryesisë së LDK-së dhe e njëjta ende nuk ka përfunduar. Kryesia e LDK-së është mbledhur në orën 15:00 për të diskutuar për rezultatin e dobët të partisë në zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe ofrimin e dorëheqjes së kryetarit, Lumir Abdixhiku. Mediat janë lejuar të marrin…

19/01/2026 18:25

Janë bërë mbi tri orë nga fillimi i mbledhjes së kryesisë së LDK-së dhe e njëjta ende nuk ka përfunduar.

Kryesia e LDK-së është mbledhur në orën 15:00 për të diskutuar për rezultatin e dobët të partisë në zgjedhjet e 28 dhjetorit dhe ofrimin e dorëheqjes së kryetarit, Lumir Abdixhiku.

Mediat janë lejuar të marrin vetëm pamje në fillim të takimit, derisa e njëjta ka vazhduar e mbyllur.

Para fillimit të mbledhjes disa prej zyrtarëve të LDK-së ripërsëriten qëndrimet, mes tyre edhe nënkryetarja tashmë e dorëhequr, Hykmete Bajrami, e cila kishte kërkuar dorëheqjen e parevokueshme të Abdixhikut.

Abdixhiku javën e kaluar ka bërë të ditur se do të thërras kuvendin e përgjithshëm të LDK-së, ku do të ofroi dorëheqjen, mirëpo që mbetet në vullnetin e delegatëve nëse do t’ia pranojnë dorëheqjen apo jo.

Bazuar në rezultatet preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Lidhja Demokratike e Kosovës ka marrë 13.24 për qind të votave, që i sigurojnë 15 ulëse në Kuvend./Kp

