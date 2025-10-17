Mbi një milion bileta të shitura për Kupën e Botës 2026, njofton FIFA
Federata Ndërkombëtare e Futbollit (FIFA) ka njoftuar sot se ka shitur më shumë se një milion bileta për Kupën e Botës 2026 gjatë fazës së para-shitjes, duke shënuar një interes rekord për turneun më prestigjioz të futbollit botëror. Kupa e Botës 2026, e cila do të organizohet për herë të parë nga tre vende nikoqire…
Sport
Federata Ndërkombëtare e Futbollit (FIFA) ka njoftuar sot se ka shitur më shumë se një milion bileta për Kupën e Botës 2026 gjatë fazës së para-shitjes, duke shënuar një interes rekord për turneun më prestigjioz të futbollit botëror.
Kupa e Botës 2026, e cila do të organizohet për herë të parë nga tre vende nikoqire – SHBA, Kanada dhe Meksikë, pritet të jetë turneu më i madh ndonjëherë, me 48 ekipe pjesëmarrëse dhe mbi 100 ndeshje të planifikuara.
Sipas FIFA-s, kërkesa për bileta ka tejkaluar pritshmëritë, me tifozë nga e gjithë bota që kanë shprehur interes të madh për të ndjekur nga afër këtë spektakël sportiv historik.
Faza e ardhshme e shitjes së biletave pritet të hapet në muajt në vijim, ndërsa FIFA ka paralajmëruar se konkurrenca për sigurimin e një vendi në stadium do të jetë e lartë.
Kupa e Botës 2026 do të nisë më 11 qershor 2026 dhe do të zgjasë deri më 19 korrik 2026.