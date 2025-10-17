Mbi 90% të votave të verifikuara në Mitrovicë, Arian Tahiri në avantazh me afër 500 vota më shumë se Faton Peci
90,48% e votave janë numëruar në procesin e verifikimit të votave që ka nisur në Mitrovicën e Jugut. Aktualisht, kandidati i PDK-së për kryetar të kësaj komune, Arian Tahiri, po prin me 474 vota më shumë se kandidati i Vetëvendosjes, Faton Peci. Tahiri aktualisht ka 48.68% apo 13,764 vota, ndërsa Peci 47.00% apo13,290 vota.
Lajme
90,48% e votave janë numëruar në procesin e verifikimit të votave që ka nisur në Mitrovicën e Jugut.
Aktualisht, kandidati i PDK-së për kryetar të kësaj komune, Arian Tahiri, po prin me 474 vota më shumë se kandidati i Vetëvendosjes, Faton Peci.
Tahiri aktualisht ka 48.68% apo 13,764 vota, ndërsa Peci 47.00% apo13,290 vota.