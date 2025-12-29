Mbi 8% e votave të numëruara: 10 më të votuarit e PDK-së deri tani
Lajme
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka filluar numërimin e votave për kandidatët për deputetë që nga ora 12:00, dhe deri tani janë numëruar mbi 8% të votave. Në këtë fazë, një surprizë ka ardhur nga Lidhja Demokratike e Kosovës (PDK), ku Arian Tahiri ka kapur një pozicion të fortë, duke u renditur i dyti pas Bedri Hamzës, me 6,235 vota, ndërsa Hamza kryeson listën me 12,584 vota.
Top 10 të PDK-së deri tani janë:
-
Bedri Hamza – 12,584 vota
-
Arian Tahiri – 6,235 vota
-
Përparim Gruda – 5,907 vota
-
Uran Ismaili – 4,361 vota
-
Sala Jashari – 4,269 vota
-
Vlora Çitaku – 3,506 vota
-
Arben Mustafa – 3,280 vota
-
Enver Hoxhaj – 2,865 vota
-
Rrahman Rama – 2,339 vota
-
Ganimete Musliu – 2,296 vota
Numërimi i votave vazhdon, dhe janë ende të papërfunduar rezultatet përfundimtare. Duket se gara për deputetët e PDK-së është shumë dinamike, me disa kandidatë që po shfaqen me rezultate të forta. /Lajmi.net/