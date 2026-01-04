Mbi 61% e votave me postë të numëruara, VV e para
Në Qendrat e Numërimit, procesi i numërimit të votave me postë po shkonn drejt fundit.
Aktualisht, sipas të dhënave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve janë numëruar 61.96 përqind e votave e ku po prin Lëvizja Vetëvendosje me 72.55% apo 11 mijë e 786 vota.
E dyta renditet, Lidhja Demokratike e Kosovës e cila ka arritur t’i marrë 1 mijë e 761 vota apo 10.84%.
Kurse, në vendin e tretë Partia Demokratike e Kosovës me 8 përqind apo 1 mijë 299 vota, si dhe pozitën e katërt e ka Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës me 5.30 përqind apo 861 vota.