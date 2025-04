Mbi 600 persona helmohen me doner pule në Turqi Më shumë se 600 njerëz në provincën veriperëndimore të Kocaelit u shtruan në spital këtë javë me simptoma të helmimit nga ushqimi pas konsumimit të donerit të pulës në një restorant lokal në rrethin Korfez, raporton Anadolu Agency (AA). Në lidhje me ngjarjen janë arrestuar pronarët e biznesit. Zyra e Guvernatorit të Kocaelit tha në…