Mbi 6 mijë studentë aplikuan në afatin e parë për studime në UP, konkurrenca më e lartë në Mjekësi dhe Teknik

Nga Rektorati i Universitetit të Prishtinës, kanë bërë të ditur për Telegrafin, se konkurrenca më e lartë ka qenë në programet Mjekësi e Përgjithshme, program Inxhinieri Kompjuterike dhe Softuerike, pastaj programet tjera si Juridik e Stomatologji.

Për përzgjedhjen e drejtimeve të studimit për Telegrafin ka folur edhe eksperti i arsimit, Dukagjin Pupovci.

Ai ka thënë se të rinjtë po zgjedhin të studjojnë nga fusha e teknologjisë për shkak të mundësive më të mira për punësim, brenda dhe jashtë Kosovës.

“Programet e studimeve nga fusha e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit po bëhen gjithnjë e më tërheqëse për shkak të mundësive të punësimit brenda dhe jashtë vendit, përfshirë edhe punën nga distanca, si dhe për shkak të pagave të mira. Megjithatë, ky sektor karakterizohet me një dinamikë të veçantë të zhvillimit, prandaj institucionet që ofrojnë programe nga kjo fushë e kanë për detyrë t’i përgatisin studentët që në vazhdimësi t’i përditësojnë njohuritë dhe shkathtësitë e tyre”, theksoi ai.

“Programet nga fusha e mjekësisë dhe stomatologjisë janë tradicionalisht tërheqëse dhe aty shkojnë të rinjtë që kanë një përgatitje solide paraprake, sidomos nga fusha e shkencave të natyrës. Besoj se me rritjen e moshës demografike të popullsisë në Kosovë do të ketë nevojë për gjithnjë e më shumë punonjës shëndetësorë, por është fakt se një numër i konisderueshëm i profesionistëve të këtyre profileve zgjedh për të punuar në vendet e BE, ku, pikërisht për shkak të plakjes demografike të popullsisë, ekziston një nevojë e shtuar për ta”, tha ndër tjera ai.

“Programet nga fusha e mjekësisë dhe stomatologjisë janë tradicionalisht tërheqëse dhe aty shkojnë të rinjtë që kanë një përgatitje solide paraprake, sidomos nga fusha e shkencave të natyrës. Besoj se me rritjen e moshës demografike të popullsisë në Kosovë do të ketë nevojë për gjithnjë e më shumë punonjës shëndetësorë, por është fakt se një numër i konisderueshëm i profesionistëve të këtyre profileve zgjedh për të punuar në vendet e BE, ku, pikërisht për shkak të plakjes demografike të popullsisë, ekziston një nevojë e shtuar për ta”, tha ndër tjera ai.

Pupovci shtoi tutje se “kuotat për regjistrim në studimet nga fusha e drejtësisë tejkalojnë nevojat e vendit, duke pasë parasysh faktin se kemi 5 programe të studimeve themelore (baçelor) në sektorin publik dhe 7 të tjera në sektorin privat”.

Eksperti i arsimit potencoi se në përgjithësi, të rinjtë, me rastin e marrjes së vendimit për regjistrim në studime duhet të gjejnë një balans në mes të afiniteteve të veta dhe mundësive për punësim pas diplomimit.