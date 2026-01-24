Mbi 55% e votave të rinumëruara, kjo është renditja e partive

24/01/2026 08:16

Në Qendrën e Numërimit dhe Rezultateve po vazhdon procesi i rinumërimit të fletëvotimeve sipas listës së vendvotimeve për të cilat Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim për rinumërim.

Sipas të dhënave të përditësuara nga KQZ, deri më tani janë rinumëruar mbi 55.65 për qind e fletëvotimeve.

Rezultatet e deritanishme tregojnë se Lëvizja Vetëvendosje prin me 46.81% të votave, e ndjekur nga Partia Demokratike e Kosovës me 22.05%.

Në vendin e tretë renditet Lidhja Demokratike e Kosovës me 10.48% ndërsa Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës ka marrë 5.92% të votave.

Njëherësh, KQZ ka bërë të ditur dje se deri më tani procesi i rinumërimit është përmbyllur plotësisht në 21 komuna.

 

