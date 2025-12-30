Mbi 52 për qind e votave të numëruara në Skenderaj: Arian Tahiri më shumë vota se Mergim Lushtaku, Bekim Haxhiu, Jakup Nura dhe Xhevahir Geci

Në qytetin e Skenderajt janë numëruar 52.78 për qind e votave për kandidatët për deputetë. Nga rezultatet e procesuara nga KQZ po shohim befasi, transmeton lajmi.net. Pas Bedri Hamzës, në këtë komunë Përparim Gruda dhe Sala Jashari kanë më së shumti vota. Befasia është se Arian Tahiri ka më shumë vota se figurat e njohura…

30/12/2025 19:40

Në qytetin e Skenderajt janë numëruar 52.78 për qind e votave për kandidatët për deputetë.

Nga rezultatet e procesuara nga KQZ po shohim befasi, transmeton lajmi.net.

Pas Bedri Hamzës, në këtë komunë Përparim Gruda dhe Sala Jashari kanë më së shumti vota.

Befasia është se Arian Tahiri ka më shumë vota se figurat e njohura të kësaj komune si Mergim Lushtaku, Bekim Haxhiu, Jakup Nura, Ganimete Musliu e Xhevahir Geci.

Arian Tahiri momentalisht është kandidati i dytë me më së shumti vota tek PDK-ja në përgjithësi./lajmi.net/

