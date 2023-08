Mbi 51 mijë aplikime për subvencionimin e teksteve dhe materialeve shkollore

Zëvendësministri i Arsimit, Taulant Kelmendi, tha se në platformën eKosova për subvencionimin e teksteve dhe materialeve shkollore deri më sot në ora 09:00 janë pranuar 51 mijë e 200 aplikime.

Këtë e ka bërë të ditur përmes një postimi në rrjetin social në Facebook.

“Në platformën eKosova për subvencionimin e teksteve dhe materialeve shkollore deri sot në ora 09:00 janë pranuar 51,200 aplikime”, ka shkruar Kelmendi.

Gjatë javës së kaluar ministrja Arbërie Nagavci ka bërë të ditur se këtë vit nuk do të shpërndahen librat nëpër shkolla, mirëpo do t’i blejnë prindërit e më pas ata do të subvencionohen nga shteti.

Kjo nuk është mirëpritur fare, shumë akterë të shoqërisë tonë e kanë kundërshtuar këtë formë të subvencionimit të teksteve dhe materialeve shkollore./Lajmi.net/