Mbi 50 mijë qytetarë kanë votuar deri më tani
52 mijë e 418 qytetarë e kanë shfrytëzuar tashmë të drejtën e votës. Kështu tregojnë të dhënat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të paraqitura deri më tani. Pjesëmarrja e qytetarëve llogaritet të jetë 2.62 për qind nga 95,15% të vendvotimeve të procesuara. Të dhënat e plota mund ta gjeni KËTU.
Lajme
