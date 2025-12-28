Mbi 50 mijë qytetarë kanë votuar deri më tani

52 mijë e 418 qytetarë e kanë shfrytëzuar tashmë të drejtën e votës. Kështu tregojnë të dhënat e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, të paraqitura deri më tani. Pjesëmarrja e qytetarëve llogaritet të jetë 2.62 për qind nga 95,15% të vendvotimeve të procesuara. Të dhënat e plota mund ta gjeni KËTU.

Lajme

28/12/2025 09:22

