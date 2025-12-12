Mbi 50 herë dështoi të bëhet – Albulena Haxhiut nuk i heqet meraku, prezantohet si kryetare e Kuvendit në një konferencë

Mbi 50 herë dështoi që të zgjidhet kryetare e Kuvendit të Kosovës. Por, Albulena Haxhiut ende i ka mbetur merak ajo pozitë, transmeton lajmi.net. Përkundër që në legjislaturën, tashmë të shpërndarë, ajo ishte veç nënkryetare e Kuvendit, në një konferencë ajo u prezantua si kryetare. Në konferencën “Urat e Shpresës” të mbajtur tre ditë më…

Lajme

12/12/2025 11:27

Mbi 50 herë dështoi që të zgjidhet kryetare e Kuvendit të Kosovës.

Por, Albulena Haxhiut ende i ka mbetur merak ajo pozitë, transmeton lajmi.net.

Përkundër që në legjislaturën, tashmë të shpërndarë, ajo ishte veç nënkryetare e Kuvendit, në një konferencë ajo u prezantua si kryetare.

Në konferencën “Urat e Shpresës” të mbajtur tre ditë më parë, Haxhiu u prezantua si Kryetare në detyrë e Kuvendit të Kosovës.

Kryetar në detyrë i Kuvendit të Kosovës është Dimal Basha./lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

December 12, 2025

22 vjeçari nga Kaçaniku vdiq në Kosovë, pak ditë pasi operoi...

Lajme të fundit

22 vjeçari nga Kaçaniku vdiq në Kosovë, pak...

Ursula von der Leyen përplaset me Trumpin: Mos...

Shala publikon fakte: Kur KEK-u nuk po prodhon, mafia energjetike fiton

Betimi i Faton Pecit bëhet në Qendrën Kulturore...