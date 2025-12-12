Mbi 50 herë dështoi të bëhet – Albulena Haxhiut nuk i heqet meraku, prezantohet si kryetare e Kuvendit në një konferencë
Mbi 50 herë dështoi që të zgjidhet kryetare e Kuvendit të Kosovës. Por, Albulena Haxhiut ende i ka mbetur merak ajo pozitë, transmeton lajmi.net. Përkundër që në legjislaturën, tashmë të shpërndarë, ajo ishte veç nënkryetare e Kuvendit, në një konferencë ajo u prezantua si kryetare. Në konferencën “Urat e Shpresës” të mbajtur tre ditë më…
Lajme
Mbi 50 herë dështoi që të zgjidhet kryetare e Kuvendit të Kosovës.
Por, Albulena Haxhiut ende i ka mbetur merak ajo pozitë, transmeton lajmi.net.
Përkundër që në legjislaturën, tashmë të shpërndarë, ajo ishte veç nënkryetare e Kuvendit, në një konferencë ajo u prezantua si kryetare.
Në konferencën “Urat e Shpresës” të mbajtur tre ditë më parë, Haxhiu u prezantua si Kryetare në detyrë e Kuvendit të Kosovës.
Kryetar në detyrë i Kuvendit të Kosovës është Dimal Basha./lajmi.net/