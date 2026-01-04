Mbi 45% e votave me postë të numëruara, ky është rezultati

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se tashmë janë numëruar 45.65% e votave me postë. Në përditësimin e fundit të KQZ-së, LVV udhëheq me 72.28 përqind apo 8 mijë e 559 vota. E dyta, është LDK-ja me 10.13 përqind apo 1 mijë e 200 vota, pas saj vjen PDK me 8.80 përqind ose 1 mijë…

Lajme

04/01/2026 16:46

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka njoftuar se tashmë janë numëruar 45.65% e votave me postë.

Në përditësimin e fundit të KQZ-së, LVV udhëheq me 72.28 përqind apo 8 mijë e 559 vota.

E dyta, është LDK-ja me 10.13 përqind apo 1 mijë e 200 vota, pas saj vjen PDK me 8.80 përqind ose 1 mijë e 42 vota.

AAK është e katërta me 6.05 përqind apo 716 vota.

