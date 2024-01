Mbi 40 aksidente për 24 orë, policia “lëshon dorën”: Jep mbi 1 mijë e 816 gjoba Policia e Kosovës sot ka bërë përditësimin e raportit 24 orësh të ngjarjeve në vend. Në raport thuhet që gjatë 24 orëve të fundit është shkaktuar 1 aksident me fatalitet, shkruan lajmi.net Gjithashtu bëhet me dije brenda kësaj periudhe kohore janë shënuar edhe 19 aksidente në të cilat ka pasur persona me lëndime trupore. Ndërsa…