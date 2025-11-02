Mbi 30 për qind është dalja e votuesve në Maqedoninë e Veriut deri në orën 15:00
Deri në orën 15:00 në raundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Maqedoni të Veriut kanë votuar 30,26 për qind e votuesve të regjistruar.
Portalb.mk ka shkruar se në krahasim me raundin e parë të zgjedhjeve lokale, deri në këtë orë kanë votuar 570.645 qytetarë, gjegjësisht 31.16%.
Më poshtë mund të shihni infografikun për daljen e votuesve në disa prej komunave me shumicë shqiptare dhe daljen e përgjithshme.