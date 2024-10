Mbi 2000 gjoba trafiku gjatë 24 orëve në Kosovë Policia e Kosovës ka njoftuar se për 24 orë ka shqiptuar 2 mijë e 88 gjoba. Gjatë kësaj periudhe janë raportuar edhe 2 aksidente me fatalitet, 20 me të lënduar si dhe me dëme materiale 32, raporton lajmi.net. Bëhet e ditur se po ashtu 20 persona janë arrestuar për vepra të ndryshme penale, ndërsa 8…