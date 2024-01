Mbi 2000 gjoba trafiku brenda 24-të orëve Policia e Kosovës ka njoftuar se brenda 24-të orëve të fundit ka shqiptuar 2129 gjoba për shkelësit e rregullave të trafikut. Po ashtu sipas raportit policor është bërë e ditur se janë shkaktuar 53 aksidente trafiku ku prej tyre 13 me të lënduar, 1 me fatalitet dhe 39 me dëme materiale. Policia e Kosovës po…