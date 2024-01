Mbi 200 mijë letënjoftime u lëshuan për një vit, 41 mijë kosovarë e morën për herë të parë Që nga tetori i vitit 2008, organi që lëshon letërnjoftimin është Ministria e Brendshme e Kosovës. Qytetarët që mbushin moshën 16 vjeç janë të detyruar të paisen me letërnjoftim dhe ta mbajnë atë me vete, shkruan lajmi.net. Meqenëse ku dokument është obligues edhe këtë vit numër i madh i qytetarëve kanë aplikuar me pajisen me…