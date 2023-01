Mbi 18 mijë aksidente në 2022-tën në Kosovë, mbi 13 mijë të lënduar e 98 të vdekur Infrastruktura rrugore, pakujdesia si drejtues të automjeteve por shpesh herë edhe mospërshtatja me rregullat e trafikut kanë ndikuar që nga viti në vit në Kosovë të ketë numër të lartë të aksidenteve. Aksidente me dëme materiale, me të lënduar e deri tek ata që morën jetë janë raportuar vazhdimisht gjatë vitit 2022. Madje nga viti…