Mbi 17% e votave të numëruara, këta janë kandidatët më të votuar nga PDK
Pas numërimit të mbi 17% të votave, këto janë rezultatet e kandidatëve nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK) në Zgjedhjet e 28 Dhjetorit 2025:
-
Bedri Hamza – 25,336 Vota
-
Arian Tahiri – 11,798 Vota
-
Përparim Gruda – 10,888 Vota
-
Uran Ismaili – 8,823 Vota
-
Sala Jashari – 7,843 Vota
-
Vlora Çitaku – 7,106 Vota
-
Arben Mustafa – 6,276 Vota
-
Enver Hoxhaj – 6,139 Vota
-
Emran Rrahmani – 4,719 Vota
-
Rrahman Rama – 4,542 Vota
-
Ganimete Musliu – 4,308 Vota
Këto janë rezultatet paraprake nga KQZ për kandidatët e PDK-së pas numërimit të pjesërishëm të votave. /Lajmi.net/