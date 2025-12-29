Mbi 17% e votave të numëruara, këta janë kandidatët më të votuar nga PDK

29/12/2025 21:04

Pas numërimit të mbi 17% të votave, këto janë rezultatet e kandidatëve nga Partia Demokratike e Kosovës (PDK) në Zgjedhjet e 28 Dhjetorit 2025:

  1. Bedri Hamza – 25,336 Vota

  2. Arian Tahiri – 11,798 Vota

  3. Përparim Gruda – 10,888 Vota

  4. Uran Ismaili – 8,823 Vota

  5. Sala Jashari – 7,843 Vota

  6. Vlora Çitaku – 7,106 Vota

  7. Arben Mustafa – 6,276 Vota

  8. Enver Hoxhaj – 6,139 Vota

  9. Emran Rrahmani – 4,719 Vota

  10. Rrahman Rama – 4,542 Vota

  11. Ganimete Musliu – 4,308 Vota

Këto janë rezultatet paraprake nga KQZ për kandidatët e PDK-së pas numërimit të pjesërishëm të votave. /Lajmi.net/

