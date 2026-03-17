Mbi 14 mijë e 400 euro pagoi Vetëvendosje për takimin e Kurtit me të rinjtë në “Gate Club”
Mbi 14 mijë euro i kushtoi Lëvizjes Vetëvendosje tkaimi me të rinjtë në "Gate Club"
Një nga shpenzimet që bie në sy në raportin financiar të Lëvizjes Vetëvendosje për vitin 2025 është pikërisht pagesa prej 14 mijë e 460 eurove për “Gate Club SH.P.K.”, shumë që lidhet me organizimin e një takimi me të rinjtë.
Madje kjo shumë hedh dritë mbi kostot e mëdha të aktiviteteve publike të partisë Vetëvendosje të Albin Kurtit, në një vit kur kjo parti ka regjistruar shpenzime rekord prej mbi 4.5 milionë eurosh.
Asokohe Kurti po zhvillonte fushatën zgjedhore, e që me patjetër e kishte edhe një takim me të rinjtë përkrahës të tij./Lajmi.net/