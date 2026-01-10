Mbi 13 mijë hektarë tokë e përmbytur dhe 1.587 banesa nën ujë në Shqipëri

Në ditën e katërt nga moti i keq, në Shqipëri janë 1.587 banesa dhe 13.211 hektarë tokë të përmbytura. Bilanci u shpall në mbledhjen e këshillit të Emergjencave Civile të cilin e drejtori kryeministri i vendit, Edi Rama, shkruan Top Channel. Për situatën e krijuar janë vënë në dispozicion 50 milionë euro, dhe sipas kreut…

Lajme

10/01/2026 21:05

Në ditën e katërt nga moti i keq, në Shqipëri janë 1.587 banesa dhe 13.211 hektarë tokë të përmbytura.

Bilanci u shpall në mbledhjen e këshillit të Emergjencave Civile të cilin e drejtori kryeministri i vendit, Edi Rama, shkruan Top Channel.

Për situatën e krijuar janë vënë në dispozicion 50 milionë euro, dhe sipas kreut të ekzekutivit, do dëmshpërblehen banorët e prekur.

Ndërkohë sot është shfaqur që përmirësim i situatës në disa zona, ku ka nisur tërheqja e ujit.

Artikuj të ngjashëm

January 10, 2026

LDK pasi e kishte votuar Hashim Thaçin e kishte rritur votën,...

January 10, 2026

Autoblindat ushtarake “Shota” pritet të prodhohen edhe në Kosovë

Lajme të fundit

LDK pasi e kishte votuar Hashim Thaçin e...

Autoblindat ushtarake “Shota” pritet të prodhohen edhe në Kosovë

Në këtë komunë Nisma e Limajt mori veç 5 vota

Komuna e Obiliqit njofton: Rruga Plemetin–Hamidi e bllokuar...