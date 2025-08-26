Mbi 11 mijë nënshkrime në peticionin kundër Gjykatës Speciale

Lëvizja Ndryshe po vazhdon me mbledhjen e nënshkrimeve online për peticion kundër Gjykatës Speciale. Deri më tash e kanë nënshkruar mbi 11 mijë qytetarë, dhe synimi është që të bëhen 50 mijë të tillë. Kërkesat janë: Mbikëqyrje të Pavarur për Gjykatën Speciale nga Bashkimi Evropian Garanci për Gjykim të Drejtë, Krijimi i një trupi mbikëqyrës…

26/08/2025 09:18

Lëvizja Ndryshe po vazhdon me mbledhjen e nënshkrimeve online për peticion kundër Gjykatës Speciale.

Deri më tash e kanë nënshkruar mbi 11 mijë qytetarë, dhe synimi është që të bëhen 50 mijë të tillë.

Kërkesat janë: Mbikëqyrje të Pavarur për Gjykatën Speciale nga Bashkimi Evropian Garanci për Gjykim të Drejtë, Krijimi i një trupi mbikëqyrës në bashkëpunim të institucioneve të SHBA-së dhe Kosovës , Përjashtimi i dosjeve të BIA-s dhe Qeverisë Serbe.

Peticionin mund ta nënshkruani KËTU

