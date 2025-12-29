Mbi 11% e votave të numëruara: Albin Kurti dhe Glauk Konjufca kryesojnë listën e VV-së
Deri tani, janë numëruar 11% e votave për deputetë, dhe Lëvizja Vetëvendosje (VV) vazhdon të udhëheqë me kandidatët e saj që janë renditur mes më të votuarve.
Top 10 të VV-së deri tani janë:
Albin Kurti – 38,303 vota
Glauk Konjufca – 29,998 vota
Hekuran Murati – 15,751 vota
Albulena Haxhiu – 15,402 vota
Donika Gërvalla-Schwarz – 13,545 vota
Xhelal Sveçla – 12,395 vota
Hajrulla Çeku – 11,078 vota
Avni Dehari – 10,109 vota
Mimoza Kusari Lila – 9,377 vota
Ejup Maqedonci – 8,772 vota
Albin Kurti vazhdon të mbajë pozicionin e parë me një avantazh të dukshëm, ndërsa Glauk Konjufca dhe Hekuran Murati janë gjithashtu të fortë në listë. Përveç liderëve tradicionalë, Donika Gërvalla-Schwarz dhe Xhelal Sveçla po shfaqen si figura të fuqishme, duke marrë mbështetje të gjerë. /Lajmi.net/