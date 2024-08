Mbi 100 aksidente brenda 24-orëve 126 aksidente trafiku janë regjistruar brenda 24-orëve në vend. 33 nga to janë me të lënduar, ndërsa 93 me dëme materiale. Gjatë kësaj periudhe janë shqiptuar 1 mijë e 860 gjoba trafiku, njofton policia.