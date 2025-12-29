Mbi 10% e votave të numëruara: Bedri Hamza dominon PDK-në, surpriza nga Arian Tahiri!

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka publikuar rezultatet e fundit të numërimit të votave për deputetë, kur janë numëruar më shumë se 10% e votave. Top 10 kandidatët më të votuar të PDK-së deri tani janë: Bedri Hamza – 15,521 vota Arian Tahiri – 7,413 vota Përparim Gruda – 6,976 vota Uran Ismaili – 5,417…

Lajme

29/12/2025 18:31

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka publikuar rezultatet e fundit të numërimit të votave për deputetë, kur janë numëruar më shumë se 10% e votave.

Top 10 kandidatët më të votuar të PDK-së deri tani janë:

Bedri Hamza – 15,521 vota

Arian Tahiri – 7,413 vota

Përparim Gruda – 6,976 vota

Uran Ismaili – 5,417 vota

Sala Jashari – 4,970 vota

Vlora Çitaku – 4,285 vota

Arben Mustafa – 3,985 vota

Enver Hoxhaj – 3,511 vota

Eman Rrahmani – 2,843 vota

Rrahman Rama – 2,771 vota

Nga këto rezultate shihet një garë e fortë për vendet e deputetëve në PDK, me Bedri Hamzën që vazhdon të kryesojë, ndërsa emra të tjerë të njohur janë gjithashtu në listën e të më votuarve. /Lajmi.net/

 

Artikuj të ngjashëm

December 29, 2025

Mbi 11% e votave të numëruara: Albin Kurti dhe Glauk Konjufca...

Lajme të fundit

Mbi 11% e votave të numëruara: Albin Kurti...

Procesi i numërimit të votave në Mitrovicë, Hajdari jep detaje

Sami Lushtaku: Nuk do ta uroj kurrë Albin...

KPK mban takimin e 283-të, miraton disa vendime të rëndësishme