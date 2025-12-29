Mbi 10% e votave të numëruara: Bedri Hamza dominon PDK-në, surpriza nga Arian Tahiri!
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka publikuar rezultatet e fundit të numërimit të votave për deputetë, kur janë numëruar më shumë se 10% e votave. Top 10 kandidatët më të votuar të PDK-së deri tani janë: Bedri Hamza – 15,521 vota Arian Tahiri – 7,413 vota Përparim Gruda – 6,976 vota Uran Ismaili – 5,417…
Lajme
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve (KQZ) ka publikuar rezultatet e fundit të numërimit të votave për deputetë, kur janë numëruar më shumë se 10% e votave.
Top 10 kandidatët më të votuar të PDK-së deri tani janë:
Bedri Hamza – 15,521 vota
Arian Tahiri – 7,413 vota
Përparim Gruda – 6,976 vota
Uran Ismaili – 5,417 vota
Sala Jashari – 4,970 vota
Vlora Çitaku – 4,285 vota
Arben Mustafa – 3,985 vota
Enver Hoxhaj – 3,511 vota
Eman Rrahmani – 2,843 vota
Rrahman Rama – 2,771 vota
Nga këto rezultate shihet një garë e fortë për vendet e deputetëve në PDK, me Bedri Hamzën që vazhdon të kryesojë, ndërsa emra të tjerë të njohur janë gjithashtu në listën e të më votuarve. /Lajmi.net/