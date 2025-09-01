Mbi 1 mijë e 900 gjoba trafiku brenda 24 orëve të fundit, një aksident përfundon me fatalitet

Policia e Kosovës ka shqiptuar 1916 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit. Në 24 orët e fundit janë raportuar 26 aksidente trafiku me dëme materiale, 25 aksidente trafiku kanë përfunduar me të lënduar, kurse u regjistrua edhe një aksident me fatalitet. Policia e Kosovës ka arrestuar 14 persona teksa 7 janë…

01/09/2025 10:34

Policia e Kosovës ka shqiptuar 1916 gjoba për kundërvajtësit e trafikut brenda 24 orëve të fundit.

Në 24 orët e fundit janë raportuar 26 aksidente trafiku me dëme materiale, 25 aksidente trafiku kanë përfunduar me të lënduar, kurse u regjistrua edhe një aksident me fatalitet.

Policia e Kosovës ka arrestuar 14 persona teksa 7 janë dërguar në mbajtje, kurse dy persona janë në vuajtje të dënimit.

September 1, 2025

