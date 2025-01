Mbi 1 mijë e 400 tiketa trafiku u shqiptuan brenda 24 orëve nga Policia e Kosovës 15 aksidente me të lënduar dhe 24 aksidente me dëme materiale janë raportuar të kenë ndodhur gjatë 24 orëve të fundit. Në kuadër të raportimit të fundit nga Policia e Kosovës u bë e ditur se për fat të mira s’ka pasur asnjë aksident me fatalitet. Kurse gjatë kësaj kohe Policia ka shqiptuar 1 mijë…